Глава «Русского мира Латвии» заявил о влиянии США на страну

Он подчеркнул, что Евросоюз об этом знает, однако ничего не предпринимает, так как им выгодно замалчивать нарушения.

«Большинство — это неграждане (особый юридический статус, предоставленный Латвией бывшим гражданам СССР), которые не имеют никаких прав, силы неравны. Не все верят в то, что можно победить, а латвийские власти не стесняются различных методов. Мы буквально на грани, эти люди, у них нет границ, они переходят Рубикон», — заявил Панкратов.

Он отметил, что в его стране нет экономических преференций, а из-за этого и разрешение российского вопроса не происходит. Он заметил, что о правах человека в Латвии не задумываются.