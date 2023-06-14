Мир 14 июня 2023, 19:43 Глава РСМД Тимофеев заявил, что Сербия может быть заинтересована во вступлении в БРИКС

Читать 360tv в

Страны Евросоюза не вступят в БРИКС из-за их враждебного настроя по отношению к России. Во вступлении в союз теоретически может быть заинтересована Сербия, сообщил глава Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, если Сербия вступит в БРИКС, то это не отменит задачи союза по выстраиванию механизмов взаимодействия между странами. Эти цели должны быть более приоритетными, чем количественное расширение межгосударственного объединения.

Реклама

Отмечается, что Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС.