Глава РПЦЗ митрополит Иларион умер в Нью-Йорке

В Нью-Йорке скончался первоиерарх Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал). Об этом в Telegram сообщил канал Берлинской и Германской иерархии. Митрополиту было 75 лет.

«Сегодня <…> отошел ко Господу первоиерарх Русской зарубежной церкви митрополит Иларион. Вечная память. Просим молитв о новопреставленном митрополите Иларионе», — говорится в сообщении.

РИА Новости приводит слова секретаря канцелярии РПЦЗ отца Серафима Гана об умершем. По мнению Гана, это был «благостнейший архипастырь и добрый человек-христианин».

Митрополит Иларион (Капрал) родился 6 января 1948 года в канадском городе Спирит-Ривер. Детство прошло в сельской местности. В сан епископа Манхэттенского Иларион был рукоположен 10 декабря 1984 года. 12 мая 2008 года был избран шестыми первоиерархом Русской зарубежной церкви и возведен в сан митрополита. На тот момент он являлся архиепископом Сиднейским и Австралийско-Новозеландским.