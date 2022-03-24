Глава Ростуризма Догузова: в Таиланде выразили заинтересованность в турпотоке из России

Министр спорта и туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн выразил заинтересованность в потоке туристов из России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом написал RT.

«Министр выразил заинтересованность в российском турпотоке и заверил, что предпримет необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного пребывания российских туристов», — написала она в своем Telegram-канале.

Она добавила, что практически все российские туристы, которые застряли в Таиланде из-за санкций, уже вернулись домой.