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    24 марта 2022, 16:14

    Глава Ростуризма Догузова: в Таиланде выразили заинтересованность в турпотоке из России

    Полина Гребенщикова

    Министр спорта и туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн выразил заинтересованность в потоке туристов из России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом написал RT.

    «Министр выразил заинтересованность в российском турпотоке и заверил, что предпримет необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного пребывания российских туристов», — написала она в своем Telegram-канале.

    Она добавила, что практически все российские туристы, которые застряли в Таиланде из-за санкций, уже вернулись домой.