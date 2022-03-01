Глава Ростуризма Догузова рассказала о вывозе россиян из-за границы

Российских туристов из-за границы сейчас часто приходится вывозить через третьи страны. Об этом в утреннем стриме RT «Летучка» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Часть туристов уже выехала через третьи страны. Однако со сложностями с возвращением домой пока еще сталкиваются многие. Наиболее проблемные точки сегодня — это Португалия (Мадейра), Болгария, Венгрия, Хорватия. В общем-то, те страны, которые были открыты для наших туристов», — рассказала Догузова.

Она отметила, что с наиболее популярными среди российских туристов Турцией и Египтом проблем нет.