Мир 19 февраля 2024, 18:23 Глава Российского зернового союза Злочевский: Россия начала поставлять зерно в Юго-Восточную Азию

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Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с ИА НСН сообщил, что Россия начала активно поставлять зерно в Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку. Ранее, по его словам, отгрузки в эти регионы были в небольших объемах.

«Раньше отгрузки в эти регионы были в небольших объемах, мы их прилично нарастили. Но все равно в лидерах по покупкам у нас две страны — Египет и Турция», — сказал он.

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СМИ писали, что Египет отказался от российского зерна из-за высоких цен на последнем тендере.