Мир 01 июня 2023, 12:01 Глава Росатома заявил, что Украина «зарезервировала» за собой возможность напасть на ЗАЭС Глава Росатома Лихачев: Украина по факту зарезервировала за собой право напасть на ЗАЭС

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Украина по факту оставила за собой право напасть на Запорожскую атомную электростанцию, подчеркнул глава Росатома Алексей Лихачев, общаясь с журналистами. Его процитировал ТАСС.

Лихачев указал на то, что Украина в целом не поддержала принципы защиты ЗАЭС, предложенные гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси на заседании Совбеза ООН.

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«У меня складывается опасение, что, не поддержав напрямую эти принципы, киевский режим зарезервировал за собой право возможного нападения на станцию», — констатировал глава Росатома.

Он указал на то, что Россия высоко оценивает работу Гросси по защите атомной станции.

На площадке Совбеза ООН гендиректор МАГАТЭ предложил пять принципов, придерживаясь которых, можно решить проблемы безопасности Запорожской АЭС. Это ненападение на станцию и с нее, сохранение неприкосновенности всех линий электропередачи и обеспечение работоспособности оборудования, в частности резервного.

Пока ситуация с безопасностью ЗАЭС не носит «стопроцентно управляемый характер», признал Лихачев.