Глава Rio Tinto покинет пост после скандала с разрушением древних пещер Австралии

Исполнительный директор горнодобывающей компании Rio Tinto Жан-Себастьян Жак уйдет в отставку из-за скандала с разрушением пещер в Австралии. Он оставит свою должность не позднее 31 марта 2021 года.

В мае текущего года компания разрушила две пещеры в регионе Пилбара в Западной Австралии. Оказалось, что они были очень ценны для коренного населения материка, сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.

«Случившееся в Джуукане было неправильным, и мы полны решимости обеспечить, чтобы разрушение объекта наследия, имеющего такое исключительное археологическое и культурное значение, никогда больше не повторилось в ходе работ Rio Tinto», — заявил председатель совета директоров компании Саймон Томпсон.

При этом компания провела собственное расследование и выяснила, что формально никакие договоренности не были нарушены. Никто из руководителей Rio Tinto не знал о том, как важны пещеры для местных племен. Компания получила разрешение на работу в этом регионе еще в 2013 году. Туда же входила и разработка пещер.

В парламенте страны не согласились с доводами руководителей Rio Tinto и обвинили их в том, что коренное население не было проинформировано о возможности переноса работ. Компания рассматривала еще три потенциальных места для горнодобычи.