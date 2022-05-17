Глава Reunalt назвал тяжелым решение уйти из России

Решение уйти с российского рынка тяжело далось французской компании Renault. Такое заявление сделал ее президент Жан-Доминик Сенар.

«Это было очень болезненное решение. Но это был наилучший выбор для защиты 45 тысяч наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции», — сказал он в интервью японскому телеканалу NHK.

Он отметил, что компания имеет возможность возобновить работу в России при улучшении ситуации.

Ранее Минпромторг РФ заявил, что доля Renault в «Автовазе» отдана государству. «Автоваз» будет и дальше выпускать всю линейку Lada и выполнять обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на национализированном заводе Rеnаult будет возобновлено производство машины «Москвич». При этом заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что французская компания не сможет выкупить назад завод.

Корпорация Renault приостановила свою деятельность в России из-за российской спецоперации на Украине.