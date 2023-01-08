Мир 08 января 2023, 02:20 Глава регулятора Германии заявил о выходе рынка газа на «ценовое плато» Глава регулятора ФРГ Мюллер заявил о выходе рынка газа на «ценовое плато» Pxhere

Читать 360tv в

Рынок газа вышел на определенное ценовое плато, однако пока сохраняются риски стремительного повышения стоимости голубого топлива. Такого мнения придерживается руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

«Многое говорит о том, что мы достигли ценового плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года», — сказал Мюллер.

Реклама

При этом он добавил, что существуют три серьезных фактора риска. К первому из них относится тот факт, что следующая зима может быть холоднее нынешней. Второй фактор риска, по мнению Мюллера, заключается в том, что Китай может вновь увеличить потребление газа, которое сейчас ниже обычного. Третьим фактором он назвал существующую угрозу безопасности газовой инфраструктуры, которую показала «атака на „Северные потоки“.

Реклама

Ранее немецкий министр финансов Кристиан Линднер заявил, что повышение цен на газ стало новым стандартом жизни в Германии. Он отметил, что уже заметна разница в стоимости газа, который закупают по логистическим причинам через терминалы СПГ и голубым топливом, поступавшим по трубам из России.