Мир 04 марта 2024, 23:45 Глава разведки Турции проведет переговоры с шефом ЦРУ по Украине Anadolu: глава разведки Турции Калын обсудит с шефом ЦРУ ситуацию на Украине Freepik

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Директор Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын в США проведет переговоры с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. В повестке дня — обсуждение ситуации на Украине, сообщило турецкое государственное агентство Anadolu.

«Калын встретится с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Вашингтоне. Также будут проведены встречи с представителями разведки, в Белом доме, конгрессе и госдепартаменте», — сообщило агентство.

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Калын также обсудит обстановку в Ираке и Сирии, прекращение огня в секторе Газа. В ходе встречи главы разведок намерены переговорить о ситуации на Кавказе.

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