Глава разведки Британии призвал уважать роль России в мире

Важно взаимодействовать с Россией и уважать ее роль в мире, но при этом нужно предпринимать определенные шаги для сдерживания Москвы. Так считает глава службы внешней разведки Соединенного Королевства MI-6 Ричард Мур, сообщила The Sunday Times.

«У нас есть возможность быть с ними (представителями РФ — прим. ред.) на связи и поддерживать контакты, и мы этого хотим. В конечном итоге у нас сейчас не те отношения с русскими, которые бы мы хотели иметь, однако этот выбор сделан не нами и хотелось бы, чтобы дела обстояли по-другому», — заявил он.

С Москвой нужно взаимодействовать и уважать ее роль в мире. Несмотря на это, необходимо «максимально жестко противостоять России».

Мур признался, что симпатизирует русским. За свою долгую карьеру в рядах MI-6 он часто общался и работал с россиянами. По его мнению, сохранять каналы связи с Москвой во время обострения противоречий между РФ и Западом особенно важно. Таким образом удастся избежать недопонимания.

«Четкость при передаче сообщений играет большую роль, чтобы гарантировать, что другая сторона все верно поймет», — отметил Мур.

Ранее глава внешней разведки Великобритании назвал Россию «объективно ослабевающей» державой, но представляющей одну из самых насущных проблем. Великобританию беспокоит большое число российских войск на границе с Украиной и возможность «вторжения».

Англия 22 марта официально объявила Россию «величайшей» ядерной и военной угрозой безопасности Европы.