Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» державой. Он отметил, что страна переживает сложный период.

«Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период», — заявил Мур в интервью изданию Sunday Times.

Тем не менее Россия для него представляет одну из наиболее насущных проблем. Например, Британию беспокоило большое число российских войск на границе с Украиной и вероятность «вторжения». Как отметил Мур, Британия и США предупреждали российские власти о «серьезных последствиях» вторжения на Украину.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что передвижение российских войск по стране — личное дело страны. И это не является эскалацией какой-либо ситуации. Кроме того, Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым. В пятницу российские войска, которые были задействованы во внезапной проверке боеготовности в Крыму, приступили к возвращению в пункты дислокации.