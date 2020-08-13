Глава пула Лукашенко уволился с госканала Белоруссии

Собеседник белорусского портала рассказал, что запредельная жестокость ОМОНа «просто убила» всех журналистов ОНТ.

«Многие ребята сразу отказались делать откровенную чернь. Кто-то ушел на больничный, кто-то — в бессрочный отпуск <…> Говорят, Марков (руководитель телеканала. — Прим.TUT.BY) его не хотел отпускать. Те, кто был в приемной, слышали за дверью, как они буквально кричали друг на друга», — сообщил инсайдер.

Информацию об увольнении Семченко подтвердила The Village Беларусь его жена Юлия.

«Дайте пожалуйста немного времени. Он должен скоро сам все написать», — сообщила она.

На фоне массовых протестов в Белоруссии начали увольняться многие журналисты. Уже известно, что с работы ушли телеведущие с каналов «Беларусь 1», АТН, СТВ, ОНТ и Первого канала белорусского радио.

Недовольных результатами президентских выборов белорусов, которые вышли на улицы городов и устроили массовые акции протеста, силовики разгоняют с помощью светошумовых гранат, водометов и слезоточивого газа. По некоторым данным, задержаны более шести тысяч человек.