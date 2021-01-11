Глава полиции Капитолия уличил коллег из Конгресса в бездействии

Собравшийся в отставку начальник полиции Капитолия Стивен Санд заявил, что службы безопасности Палаты представителей и Сената Конгресса США проигнорировали его неоднократные просьбы привлечь к охране здания законодательного собрания Национальную гвардию.

Санд в интервью газете The Washington Post рассказал, как просил руководство служб безопасности обеих палат Конгресса о поддержке за несколько дней до событий 6 января. Предложение он озвучил парламентскому приставу Полу Ирвингу в Палате представителей и Майклу Стенджеру из Сената.

Первый выступил против чрезвычайных мер до начала протестной акции, а второй посоветовал обратиться к Национальной гвардии неформально. Так можно было бы оставить силовиков в состоянии готовности «на всякий случай». Однако на протестах ожидалось очень много людей.

«После ознакомления с разведданными мы знали, что будем иметь дело с большими толпами. Не исключалась и вероятность ожесточенных стычек», — заявил Санд. Он добавил, что не обладал сведениями о вероятном захвате Капитолия.

С просьбами о содействия, по словам начальника полиции, он обращался шесть раз. Ответом ему были либо прямые отказы, либо всевозможные отговорки. В итоге протестующие прорвали оцепление полиции у западного крыла Капитолия в течение 15 минут. При поддержке Национальной гвардии сдерживать их вышло бы «гораздо дольше».

Днем, добавил Санд, он запрашивал поддержку у Пентагона, но тоже не получил одобрения. Первые подразделения силовиков прибыли в здание Конгресса уже после гибели четырех человек — к вечеру 6 января.

В Минобороны США подчеркнули, что полиция Капитолия за помощью до начала протестов не обращалась. После штурма заведено минимум 25 уголовных дел.