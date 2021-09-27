Глава Pfizer назвал условие нормально жизни после коронавируса

Глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса можно будет в течение года. Однако для этого необходимо ежегодно вакцинироваться.

Только при таком условии возможно ожидаемое возвращение к доковидной жизни. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC.

«Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации», — сказал он.

Альберт Бурла подчеркнул, что в мире будут вакцины, действие которых будет длиться как минимум год. При этом он добавил, что самым вероятным сценарием является ежегодная ревакцинация.

Глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer также отметил, что в ближайшие дни передаст американским регуляторам данные последних исследований. В них компания проводила тесты на детях от пяти до 11 лет. Результаты подтвердили, что вакцина Pfizer не только эффективна, но и безопасна для детей такого возраста.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что человечество может не пережить еще одну пандемию. Он призвал учиться на сегодняшней ситуации и делать из нее как научные, так и организационные выводы. На случай «очередного нашествия микроорганизмов» необходимо иметь план действий — даже если это и не произойдет в скором будущем.