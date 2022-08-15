Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырех прививок

Исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла признался, что подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом он написал в Twitter.

Ранее глава Pfizer прививался от коронавируса четыре раза вакциной производства собственной компании.

«Я хотел бы оповестить вас, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer — BioNTech», — рассказал Бурла.

Исполнительный директор отметил, что самочувствие у него хорошее, симптомы болезни слабо выражены. Бурла сразу же самоизолировался и приступил к приему препарата Paxlovid.

Это же лекарство было основным при лечении президента США Джо Байдена, когда он болел ковидом. Он жаловался только на хрипоту голоса, которая быстро не прошла.

Байден признался, что проспал две ночи и, несмотря на болезнь, вышел на работу удаленно из резиденции, но по обычному графику, по девять часов в день.