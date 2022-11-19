Мир 19 ноября 2022, 20:44 Глава Пентагона заверил, что НАТО не представляет угрозы для России Министр обороны США Остин: НАТО не ищет конфронтации с Россией РИА «Новости»

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НАТО не хочет соперничать с Россией и не является для нее угрозой. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи глав оборонных ведомств стран альянса. Событие транслировали на сайте Пентагона.

«НАТО не представляет угрозы для России и не ищет конфронтации с РФ», — сказал Остин.

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Глава Пентагона заверил, что альянс не будет вовлечен в конфликт на Украине, но продолжит оказывать киевскому режиму военную помощь столько, сколько потребуется.

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«Мы дадим им то, что им нужно для успеха в этом конфликте», — подчеркнул Остин.

Также политик заявил, что альянс продолжит укреплять коллективную оборону НАТО. По его словам, на встрече министры обсудили вопросы, связанные с запасами боеприпасов и техники.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что киевские власти пытаются разжечь прямой военный конфликт между Россией и НАТО. Так он прокомментировал ситуацию с падением ракет на территории Польши. Похожую точку зрения высказал отставной американский разведчик Скотт Риттер. Он тоже считает, что президент Украины Зеленский попытался использовать инцидент с ракетами для втягивания НАТО в конфликт с Россией.