Глава Пентагона заявил, что США не намерены выводить войска из Ирака

Как подчеркнул Эспер, никакого решения уйти из Ирака Вашингтон не принял.

В понедельник, 6 января, Reuters сообщило, что международная коалиция, во главе которой находятся Соединенные Штаты, готова передислоцировать военных из Ирака. По данным агентства, которое ссылалось на письмо бригадного генерала корпуса морской пехоты США Уильяма Сили III, командующего генеральной группой в Ираке, в котором якобы утверждалось, что возглавляемая США коалиция начала вывод американских войск из Ирака.

Эспер подлинность данного письма не подтвердил.

«Прежде всего, мы меняем позиции наших сил в регионе. Помимо этого, что касается письма, я его прочитал один раз. Я не могу сказать вам относительно подлинности этого письма, но могу сказать о том, что я прочел. Это письмо не соответствует нашей нынешней ситуации», — приводит слова главы Пентагона CNN.