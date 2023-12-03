Мир 03 декабря 2023, 00:24 Глава Пентагона заявил, что США не допустят победы России на Украине Шеф Пентагона Остин: США не дадут России одержать победу на Украине РИА «Новости»

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Америка не позволит России победить в конфликте на Украине. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на Рейгановском форуме по национальной обороне, передало РИА «Новости».

«Мы не позволим палестинскому движению ХАМАС или [президенту России Владимиру] Путину победить. Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», — заявил он.

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По словам главы Пентагона, Штаты способны выполнить свои обещания перед союзниками и отправить вооружения и в Израиль, и на Украину. Он назвал США самой «могущественной страной на Земле», которая может выполнить сразу несколько задач.

При этом неназванный американский чиновник ранее заявил, что Россия и Украина ведут тайные переговоры по линии высших военных начальников. Диалог между генералами набирает обороты, они якобы обсуждают фиксацию новых регионов за российской стороной и вступление Украины в НАТО, но с рядом ограничений.

Также сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка отмечал, что американскому лидеру Джо Байдену нужно заставить украинского коллегу Владимира Зеленского заключить мирный договор с РФ. Прекращение боевых действий на Украине станет «решающим фактором» в политической карьере нынешнего главы Штатов.