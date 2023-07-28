Мир 28 июля 2023, 09:14 Глава Пентагона заявил, что Австралию и США обеспокоило поведение Китая Глава Пентагона Остин осудил поведение Китая в Индо-Тихоокеанском регионе Pxhere

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Австралию и США беспокоят попытки Китая подорвать создание безопасного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин, его слова передавала радиостанции ABC.

Глава Пентагона сказал, что КНР пытается отойти от принципов безопасности. По словам Остина, Пекин оказывает давление в районах Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также в юго-западной части Тихого океана.

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«Мы продолжим поддерживать наших союзников и партнеров, защищающих себя от агрессивного преследования», — заявил Остин.

Отношения США и Китая значительно обострились после визита спикера представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. КНР считает островное государство частью своих территорий.

Внешняя политика Соединенных Штатов по отношению к Китаю становится довольно агрессивной. СЩА и их союзники пытаются надавить на страну. Однако последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР будут серьезными, предупредили власти Китая, передавал «Царьград».