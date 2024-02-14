Мир 14 февраля 2024, 07:48 Главу Пентагона выписали из больницы Шеф Пентагона Остин покинул больницу и вернулся к служебным обязанностям РИА «Новости»

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Глава американского Минобороны Ллойд Остин выписался из больницы днем во вторник и вернулся к выполнению служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

«Остина 13 февраля выписали из клиники имени Уолтера Рида. Он успешно восстанавливается и уже вернулся к своим обязанностям. Об этом проинформировали Белый дом, конгресс, председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил и его заместителя», — заявили в ведомстве.

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В Пентагоне уточнили, что госпитализация Остина оказалась связана с мочевым пузырем, она никак не повлияет на борьбу военного чиновника с раком.

«Министра выписали на домашнее лечение, его состояние улучшилось. Он на пути к полному выздоровлению», — добавили в пресс-службе.

Остин в конце декабря перенес операцию по лечению раку простаты. Политолог Евгений Михайлов заявлял «360», что госпитализация главы Пентагона стала большим ударом для американских властей.