Мир 29 января 2024, 18:36 Глава Пентагона вернулся к очной работе после лечения рака простаты Министр обороны США Остин вернулся к очной работе после лечения рака простаты Chad Mcneeley / Dod / Global Look Press

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Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к очной работе в Пентагоне после госпитализации, вызванной осложнениями после лечения рака простаты. Об этом сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства.

«Сегодня, 29 января, Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне. После выписки из медицинского центра Уолтера Рида 15 января он выполнял свои трудовые обязанности из дома», — заявили в пресс-службе.

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Остина доставили в больницу вечером 1 января, его полномочия временно исполняла заместитель Кэтлин Хикс.

На прошлой неделе Остин принял участие в видеоконференции перед группой помощи Украине впервые после операции. Журналисты отметили, что глава ведомства выглядел изможденным и немного похудел.

Конгресс США начал расследование дела о госпитализации Остина в связи с тем, что он не поставил в известность о своем состоянии парламент и Белый дом.