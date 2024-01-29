29 января 2024, 18:36
Глава Пентагона вернулся к очной работе после лечения рака простаты
Министр обороны США Остин вернулся к очной работе после лечения рака простаты
Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к очной работе в Пентагоне после госпитализации, вызванной осложнениями после лечения рака простаты. Об этом сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства.
«Сегодня, 29 января, Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне. После выписки из медицинского центра Уолтера Рида 15 января он выполнял свои трудовые обязанности из дома», — заявили в пресс-службе.
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Остина доставили в больницу вечером 1 января, его полномочия временно исполняла заместитель Кэтлин Хикс.
На прошлой неделе Остин принял участие в видеоконференции перед группой помощи Украине впервые после операции. Журналисты отметили, что глава ведомства выглядел изможденным и немного похудел.
Конгресс США начал расследование дела о госпитализации Остина в связи с тем, что он не поставил в известность о своем состоянии парламент и Белый дом.
США
Пентагон
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