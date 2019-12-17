Глава Пентагона узнал «из газет» о закрытии базы США в Турции

Обмен громкими заявлениями продолжается между США и Турцией. Вашингтон грозит Анкаре санкциями за покупку российских комплексов С-400, в ответ Турция грозит выгнать американцев с авиабазы Инджирлик. О последнем заявлении президента Турции Эрдогана глава Пентагона Марк Эспер узнал, по его словам, из СМИ.

«Впервые я узнал об этом из газет… и поэтому мне нужно поговорить с моим [турецким] коллегой по обороне, чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьезно настроены», — заявил Эспер. Его слова привел сайт агенства Reuters.

По словам главы Пентагона, Турция — суверенная страна. Потому она имеет полное право самостоятельно решать, размещать ли на своей территории иностранные военные базы и вооруженные силы других государств, например, США.

Представитель Пентагона ранее заявил, что США используют турецкие военные базы с разрешения Турции. Такое заявление последовало в ответ на предупреждение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что Анкара может закрыть авиабазу Инджирлик для США. На такой шаг Эрдоган пойдет, если США введет против Турции санкции по случаю военного сотрудничества Анкары с Москвой и приобретения Турцией российских ракетных комплексов С-400. Турция также может закрыть радарную базу в Куречике, добавил позже Эрдоган.

Сенат США ранее официально признал геноцид армян со стороны Турции. Этим он вызвал серьезное раздражение правительства Турции и ухудшил и без того запутанные отношения двух стран. В ответ Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев.