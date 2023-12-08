Мир 08 декабря 2023, 01:11 Глава Пентагона угрожал конгрессменам отправкой их родственников на Украину Такер Карлсон: глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Украине Keystone Press Agency/Global Look Press

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Глава Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал американским конгрессменам, что отправит их родственников участвовать в конфликте с Россией, если они не поддержат запрос администрации Джо Байдена о выделении новой помощи Украине. Об этом рассказал в своей программе в соцсети X американский журналист Такер Карлсон.

«Мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией», — заявил Остин.

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Постом журналиста заинтересовался владелец социальной сети Илон Маск. Бизнесмен уточнил у Карлсона насколько правдива эта информация и получил ответ, что она полностью подтверждена.

Ранее американских политиков, не поддерживающих Украину, пытались обвинить в работе на Россию. Их пытались заставить замолчать, ведь в конгрессе хотят, чтобы конфликт продолжался в любом случае, объяснил Карлсон.

Позднее журналист рассказал, что администрация президента США лгала, когда допускала возможность поражения России в конфликте с Украиной. Он заметил, что Украина не побила Россию, а если кого и побили, то только США.