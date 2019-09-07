Глава Пентагона собрался «поставить Россию на лучший путь»

Глава Пентагона Марк Эспер призвал Россию «изменить свое поведение» и начать «разделять западные ценности». Соблюдение этих условий позволит, по его мнению, двигаться вперед.

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«Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО. <…> России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед», — приводит РИА «Новости» слова главы американского военного ведомства во время выступления на пресс-конференции в Париже.

Так Эспер отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что отталкивать Россию от Европы нельзя — это большая ошибка.

Он также выразил сожаление по поводу напряженной ситуации в мире и заявил, что цель Запада — попытаться «поставить Россию на на лучший путь», после чего начать вместе работать и перестать концентрироваться на разногласиях. Он также обвинил Москву в содействии нестабильности и «нарушении территориальной целостности своих соседей».