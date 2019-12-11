Глава Пентагона сближением Турции и России

«Основной, на мой взгляд, способ противостояния России в соответствии с нашей национальной оборонной стратегией — это действия через НАТО, наших союзников», — указал он.

«В том, что касается Сирии и Турции, меня больше всего беспокоит связь Турции с Россией. Беспокоит то, что Турция уходит из орбиты НАТО», — заявил глава Пентагона.

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По его словам, основная задача США по этому вопросу — понять, как нам вернуть Турцию назад, сблизить ее с НАТО, потому как она, по мнению Эспера, является ключевым партнером Соединенных Штатов уже на протяжении 70 лет.

Турция и Россия подписали договор о поставке С-400 в 2017 году на 2,5 миллиарда долларов. Летом текущего года поставки были завершены. США выступили против поставок, и приостановили продажу Анкаре своих истребителей F-35. Якобы российские ЗРК спроектированы именно для сбивания таких самолетов.

Вашингтон потребовал от Анкары избавиться от российских С-400, пригрозив санкциями.