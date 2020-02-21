Глава Пентагона: Россия не соблюдает Договор по открытому небу

По словам Эспера, Штаты не могут дальше терпеть несоблюдения соглашения со стороны Москвы. Министр подчеркнул, что Вашингтон должен указывать России на все случаи несоблюдения Договора по открытому небу.

«Россия не соблюдает соглашение на протяжении многих лет, в особенности в том, что касается полетов над Калининградом и Грузией», — обратил внимание глава Пентагона.