Глава Пентагона «решительно призвал» Турцию прекратить «Источник мира»

Глава Пентагона Марк Эспер обратился к Турции с призывом прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии. Он заявил, что эти действия могут стать угрозой для американских военных и помешать успеху операции США против ИГ*.

Сообщение появилось на сайте ведомства после телефонного разговора между министром обороны Марком Эспером и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Общение политиков состоялось в четверг, 10 октября.

«Эспер ясно дал понять, что Соединенные Штаты выступают против несогласованных действий Турции, поскольку они ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ*», — цитирует РИА «Новости» текст сообщения.

В документе также сказано, что Эспер «решительно призвал» Турцию прекратить военные действия на северо-востоке Сирии.

О начале мероприятий 9 октября объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пояснил, что операция «Источник мира» направлена на противостояние запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Ранее президент США Дональд Трамп несколько раз выказывал свое недовольство началом этой операции. Он даже опубликовал в своем Twitter несколько постов, в которых пообещал развалить турецкую экономику, если страна не будет играть по правилам.

* ИГ — террористическая организация, запрещена в России.