Глава Пентагона призвал помешать КНР и РФ подорвать мировой порядок
Глава оборонного ведомства США Марк Эспер обратился к западным партнерам с призывом помешать России и Китаю подорвать международный порядок. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По мнению министра, и Поднебесная, и РФ оказывают заметное влияние на решения других государств как в экономическом секторе, так и в вопросах безопасности и дипломатии. Эспер предложил взглянуть на то, как Китай обращается с собственными гражданами внутри своих границ и попытаться представить себе мир, в котором будет доминировать Пекин.