Глава Пентагона призвал помешать КНР и РФ подорвать мировой порядок

По мнению министра, и Поднебесная, и РФ оказывают заметное влияние на решения других государств как в экономическом секторе, так и в вопросах безопасности и дипломатии. Эспер предложил взглянуть на то, как Китай обращается с собственными гражданами внутри своих границ и попытаться представить себе мир, в котором будет доминировать Пекин.