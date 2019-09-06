  • Глава Пентагона призвал помешать КНР и РФ подорвать мировой порядок

    06 сентября 2019, 19:32

    Артур Блянихов

    Глава оборонного ведомства США Марк Эспер обратился к западным партнерам с призывом помешать России и Китаю подорвать международный порядок. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

    По мнению министра, и Поднебесная, и РФ оказывают заметное влияние на решения других государств как в экономическом секторе, так и в вопросах безопасности и дипломатии. Эспер предложил взглянуть на то, как Китай обращается с собственными гражданами внутри своих границ и попытаться представить себе мир, в котором будет доминировать Пекин.