Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в столицу Ирака

Ранее министр объявил, что около тысячи американских военных из северных районов Сирии переведут в западный Ирак.

В ответ объединенное командование ВС Ирака заявило, что военным США, выведенным из Сирии, разрешен только транзит, поэтому им необходимо покинуть территорию страны.

По мнению члена экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, военного эксперта Виктора Мураховского, глава Пентагона прибыл в иракскую столицу из-за отсутствия взаимопонимания между Вашингтоном и Багдадом.

«Нужно решить ряд достаточно острых моментов. С американской стороны в лице министра обороны ранее было заявлено, что выводимый контингент присоединится к американским войскам в Ираке и будет участвовать в борьбе с ИГ*. Но это резко опротестовало иракское правительство. После этого с американской стороны появились заявления о том, что этот контингент проследует транзитом на территорию США. В итоге вопрос дальнейшего использования этого контингента подвис в воздухе. И сейчас на месте он и будет решаться», — отметил эксперт.

После начала военной операции Турции против вооруженных формирований курдов в Сирии США вывели военнослужащих на иракские базы. Тем не менее большая часть американских баз осталась в Сирии.

С 2014 года США вместе с союзниками проводит операцию против ИГ* в Сирии и Ираке. Военнослужащие действовали без согласия властей Сирии.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.