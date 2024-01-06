Мир 06 января 2024, 01:44 Глава Пентагона попал в больницу Главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали Unsplash

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Глава американского военного ведомства Ллойд Остин попал в больницу из-за осложнений после медицинской процедуры. Он планирует вернуться к работе в ближайшее время, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Медики госпитализировали Остина вечером в понедельник, 1 января. У него выявили осложнения после медицинской процедуры, которая ранее прошла в плановом режиме. Американский генерал находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и уже выздоравливает.

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По данным представителей Пентагона, глава ведомства чувствует себя лучше и планирует вернуться на работу в субботу, 6 января. Какую именно процедуру проходил Остин, пресс-секретарь не сообщил. Сам глава ведомства комментариев по этому поводу не давал.