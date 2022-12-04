Мир 04 декабря 2022, 00:59 Глава Пентагона подтвердил готовность США поддерживать Украину Глава Пентагона Ллойд подтвердил готовность США поддерживать Украину РИА «Новости»

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Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон и далее готов поддерживать Украину. Об этом он сказал в ходе выступления на форуме, организованном фондом Рональда Рейгана, сообщил ТАСС.

«Мы продолжим поддерживать право Украины на самооборону столько, сколько потребуется», — сказал американский чиновник.

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Ллойд подчеркнул, что Киев пытается «защитить своих граждан и суверенитет страны». При этом глава Пентагона добавил — США не будут втянуты в этот конфликт.

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Запад после начала спецоперации ВС РФ на Украине пытается лишить Россию ее нефтегазовых доходов. Кроме того, США вместе с Евросоюзом ввели несколько пакетов новых антироссийских санкций.

Однако экономика РФ сумела приспособиться к этим условиям. За девять месяцев 2022 года доходы бюджета увеличились на 10%.

Западные же страны переживают сильнейший энергетический кризис. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан к «энергетической трезвости», что подразумевает сокращение энергопотребления населением.