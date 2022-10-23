Пентагон рассказал о переговорах с Шойгу | 360°

Мир 23 октября 2022, 23:24 Пентагон рассказал о переговорах с Шойгу Пентагон: Остин в беседе с Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов Глава Пентагона Ллойд Остин / YouTube

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Шеф Пентагона Ллойд Остин в разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу отметил важность продолжения контактов. Об этом сообщило военное ведомство США.

«Министр Остин <...> подтвердил ценность продолжения коммуникаций», — говорится в пресс-релизе Пентагона.

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В ведомстве уточнили, что телефонная беседа состоялась по инициативе российской стороны как продолжение пятничного разговора между главами военных ведомств США и РФ.

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Темой переговоров была ситуация на Украине. Ранее на этой неделе звонок состоялся по инициативе США.

Шойгу также побеседовал по телефону с европейскими коллегами: французским главой Минобороны Себастьяном Лекорню, британским министром Беном Уоллесом и турецким коллегой Хулуси Акаром. Российский министр обороны выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Ранее стало известно, что Украина готовит провокацию на территории своей страны — они хотят подорвать «грязную бомбу» или маломощный ядерный боеприпас с целью обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.