Глава Пентагона Остин: северокорейские программы вооружений все сильнее дестабилизируют ситуацию в регионе

Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин обозначил, что северокорейские программы по разработке баллистических ракет и прочих вооружений дестабилизируют региональную ситуацию все больше. Об этом написал ТАСС.

«КНДР продолжает укреплять программы по ракетам и вооружениям, что всё сильнее дестабилизирует региональную безопасность», — цитирует Остина RT.

Он заявил это на совместной пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Со Уком в Сеуле. По его словам, Штаты стремятся к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Он подчеркнул, что лучшим способом достижения этой цели является «выверенный и практичный подход к дипломатическим контактам с КНДР».