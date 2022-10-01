США не увидели угрозы применения Россией ядерного оружия на Украине | 360°

Мир 01 октября 2022, 19:09 Поделиться Telegram

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Viber США не увидели угрозы применения Россией ядерного оружия на Украине Глава Пентагона Остин не поверил, что Путин решил применить ядерное оружие на Украине РИА «Новости»

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Администрация США не видит угрозы применения Россией ядерного оружия на Украине. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN.

«На данном этапе я не вижу ничего, что заставило бы меня поверить, что он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) принял такое решение», — подчеркнул он.

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Глава Пентагона добавил, что донес свою озабоченность ситуацией в контактах с Россией на высоком уровне. Отвечая на вопрос о переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, Остин сказал, что не разговаривал с главой российского ведомства в последние дни.

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«Лично я не разговаривал с Шойгу в последние дни, но я разговаривал с ним в прошлом», — пояснил глава Пентагона.

Ранее Остин отмечал, что НАТО не хочет конфликта с Россией. При этом альянс намерен защищать «каждый дюйм» своей территории и продолжит предоставлять Украине военную помощь.

Глава МИД России Сергей Лавров еще в июле констатировал, что называть НАТО исключительно оборонительным альянсом «глупо и стыдно». По его мнению, НАТО пытается найти внешнего врага, чтобы оправдать существование, фактически потерявшее смысл после исчезновения Варшавского договора.

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