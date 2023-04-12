Мир 12 апреля 2023, 22:52 Глава Пентагона обсудил с украинским премьером поставки систем ПВО и подготовку военных Шеф Пентагона Остин принял премьера Украины Шмыгаля для обсуждения поставок оружия Pixabay

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Глава Пентагона Ллойд Остин принял премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, чтобы обсудить с ним поставку оружия, обучение военных и контроль за поставки Западом военной помощи. Об этом сообщило Минобороны США.

«Оба лидера обсудили приоритеты оборонного содействия, такие как ПВО и артиллерия, подготовку вооруженных сил Украины», — говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Минобороны США Патрика Райдера по итогам их переговоров в Пентагоне.

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Уточняется, что представители двух стран обсудили оказываемую Украине поддержку со стороны США. Это касается таких приоритетов помощи, как поставка систем ПВО, артиллерии и подготовки ВС Украины.

Остин и Шмыгаль в итоге сошлись во мнении о важности соблюдения отчетности оборонительного содействия. В частности, глава Пентагона сообщил украинскому премьеру о ключевых целях предстоящей встречи стран, которые оказывают военную помощь Украине.

Остин заверил, что США будут поддерживать Украину столько, «сколько нужно».

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина надеется получить от Канады средства от конфискованных российских активов. Канада в новом пакете военной помощи собирается передать ВСУ 21 тысячу винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов.