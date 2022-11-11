Мир 11 ноября 2022, 11:34 Глава Пентагона не увидел вариантов присоединения Украины к НАТО Politico: Польша и Греция поддержали заявку Украины на вступление в НАТО РИА «Новости»

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США не видят вариантов вступления Украины в НАТО в краткосрочной перспективе, однако поддерживают желание страны присоединиться к альянсу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время закрытой встречи с лидерами НАТО в Брюсселе в октябре, сообщил Politico.

При этом некоторые страны поддержали заявку Украины на вступление в альянс.

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«Ллойд Остин признал стремление Украины вступить в НАТО, но сказал, что не видит никаких решений в краткосрочной перспективе. Другие представители НАТО, в том числе из Польши и Греции, заявили, что поддерживают заявку Украины», — отметили в публикации.

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Глава Пентагона отметил, что необходимо и дальше продолжать поддерживать Украину, поставляя стране больше оружия, включая то оборудование, которое может работать с техникой НАТО.

Президент Владимир Зеленский в конце сентября сообщил, что страна подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что проведение этой процедуры сейчас несвоевременно. Министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил уверенность, что его страна де-факто состоит в альянсе.