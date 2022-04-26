Глава Пентагона не исключил новой попытки Украины войти в НАТО

Сохранение НАТО политики «открытых дверей» приведет к тому, что в будущем Украина может подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. С таким заявлением на пресс-конференции в Германии выступил министр обороны США Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что речь идет не о ближайшем времени, а о неопределенном будущем.

«Я действительно считаю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина попытается вновь подать заявку на членство в НАТО», — привел заявление Остина ТАСС.

Глава Пентагона подчеркнул, что сейчас рассматривать ситуацию о включении Украины в состав НАТО не имеет никакого смысла. Остин подчеркнул, что сейчас важнее, чтобы Россия остановила эскалацию и вернулась к переговорам для скорейшего завершения конфликта.

Остин отметил, что считает опасными любые заявления о ядерном оружии. Он подчеркнул, что США приложат все усилия, чтобы ситуация на Украине не вышла из-под контроля.

«Никто не желает ядерной войны, в которой никто не сможет победить», — заявил глава Пентагона, комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что опасность такого развития ситуации нельзя недооценивать.

Ллойд добавил, что сейчас главной целью США остается ослабление России в военной сфере, чтобы снизить угрозу для соседних стран.

Отдельно глава Пентагона ответил на вопрос о ситуации в Приднестровье. Он подчеркнул, что США не хотят расширения украинского конфликта и распространения его на соседние регионы. Он добавил, что пока всю информацию о взрывах на территории республики изучают аналитики. Точного ответа, что именно там произошло, пока нет.