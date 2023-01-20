Мир 20 января 2023, 05:58 Глава Пентагона не добился от Германии передачи танков Украине — СМИ CNN: глава Пентагона Остин не смог уговорить Германию передать танки Украине Википедия

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Глава Пентагона Ллойд Остин не смог добиться от министра обороны Германии Бориса Писториуса согласия на передачу немецких танков Украине. Об этом сообщил телеканал CNN. В материале журналисты ссылаются на источники в администрации США.

По данным источников телеканала, вопрос с танками по-прежнему остается не решенным перед встречей на базе Рамштайн, которая должна состояться в пятницу, 20 января. Как отметили источники CNN, если Германия изменит свое решение, несмотря на усилия главы Пентагона, то это «было бы удивительно».

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ФРГ согласна предоставить Украине танки только при условии аналогичного шага с американской стороны, отметил высокопоставленный представитель администрации. Другие варианты, по его словам, Германия рассматривать не хочет.

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При этом, как замечено в материале, в администрации президента США Джо Байдена растет раздражение касаемо требований Германии. Как заявил американский чиновник, власти Германии «думают, что это одно и то же, но это не так».

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что США сейчас не видят смысла в поставках Киеву танков Abrams. Представитель Пентагона пояснила, что эти танки требуют реактивного топлива. На их обслуживание уходят большие суммы. При этом она добавила, что Штаты делают все возможное для поддержки киевского режима.