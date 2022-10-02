Глава Пентагона назвал условие приема Украины в НАТО | 360°

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Глава Пентагона назвал условие приема Украины в НАТО

Министр обороны США Остин прокомментировал заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО

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Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал перспективу членства Украины в НАТО. Он заявил, что власти США проводят политику «открытых дверей» альянса, но решение о приеме новых членов должны принимать все страны — 30 членов Североатлантического альянса.

«Мы привержены поддержке политики „открытых дверей“ НАТО, но то, как это происходит, действительно является вопросом, который решается 30 странами, которые проводят голосование, а также стремящейся (присоединиться — примеч. ред.) страной», — сказал Остин на пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте Пентагона.

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Министр обороны США коснулся и перспектив нового пакета военной помощи Украине.

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Ранее глава Пентагона не поверил, что Путин решил применить ядерное оружие на Украине. Остин уже заявлял, что НАТО не хочет конфликта с Россией. При этом альянс намерен защищать «каждый дюйм» своей территории и продолжит предоставлять киевскому режиму военную помощь.

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