Мир 20 марта 2024, 11:25 Глава Пентагона назвал помощь Украине вопросом чести и безопасности США Шеф Пентагона Остин назвал поддержку Украины вопросом чести и безопасности США Uwe Anspach/dpa/globallookpress

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США должны продолжать поддерживать Украину, поскольку ее выживание оказалось в опасности. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Украины на базе Рамштайн в Германии.

По словам Остина, под угрозой оказалось не только выживание Украины, но и безопасность Соединенных Штатов. Шеф Пентагона отметил, что после встречи союзников уходит полным решимости продолжать поддержку в сфере безопасности и поставки боеприпасов.

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«Это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки», — подчеркнул Остин.

В ходе пресс-конференции глава Пентагона признал, что российские войска продолжают продвижение на Украине. По словам Остина, в США видят «серию дополнительных приобретений» Вооруженных сил России.

Шеф Пентагона также заявил, что оптимистично настроен по поводу решения конгресса о новом пакете помощи Украине. Администрация Белого дома надеется на подвижки в этом вопросе.