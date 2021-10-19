Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл на Украину

Глава министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин прибыл на Украину с рабочим визитом. Он сообщил, что его приезд показывает готовность американцев оказывать помощь украинским друзьям в их стремлении противостоять «агрессии России». Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Twitter министра.

Остин опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором видно, как он идет по ковровой дорожке на встречу с представителями от Украины. Министр подчеркнул, что его нахождение в Киеве свидетельствует о «непоколебимой поддержке» американской администрации в отношении украинской стороны.

До этого глава Пентагона побывал в Грузии. В Тбилиси Ллойд обсудил с местными политиками вопросы безопасности в Черном море.