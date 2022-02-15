Глава Пентагона Ллойд Остин посетит Европу с рабочим визитом

Министр обороны США Ллойд Остин отправится с рабочей поездкой в Бельгию, Польшу и Литву. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Политик планирует провести встречу с военными и государственными лидерами стран.

Его поездка начнется 15 февраля. Первым пунктом назначения Остина станет Брюссель. Затем он проведет встречу со своими коллегами из Польши и Литвы. Также министр обороны намерен встретиться с американскими военными, которые базируются в Польше.