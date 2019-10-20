  • Глава Пентагона допустил возвращение войск в Сирию

    20 октября 2019, 23:17

    Светлана Степанова

    Руководитель министерства обороны Соединенных Штатов Марк Эспер заявил, что американские военные при поддержке авиации могут продолжить борьбу против боевиков «Исламского государства»* в Сирии. Об этом сообщило РИА «Новости».
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    «Мы продолжаем миссию по борьбе с ИГ*, и если силы США войдут в Сирию для такой миссии, они будут иметь поддержку с воздуха. Это то, как мы это делаем», — произнес Эспер.

    Министр обороны США отметил, что не исключает ситуацию, когда проведение подобных операций возложат на военнослужащих, уже покидающих Сирию и передислоцирующихся на запад Ирака. Эспер пообещал обсудить эту тему с представителями стран-союзников.

    Ранее стало известно, что в Сирии находятся около тысячи американских военных. Большинство из них покинут территорию страны. Оставшиеся 150 человек будут контролировать южный гарнизон Ат-Танф. Остальные войска вернутся в Ирак, а не на родину.

    Президент США Дональд Трамп неоднократно намеревался вывести своих военных из Сирии, но окончательное решение было принято после начала операции турецкой армии.

    *Террористическая организация, запрещенная в России.