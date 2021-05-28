Глава Пентагона выступил за модернизацию ядерной триады США

Министр обороны США Ллойд Остин подержал модернизацию ядерной триады страны. Об этом он заявил во время слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

«Ядерная триада лежит в основе стратегического сдерживания. На протяжении многих лет она была основой нашей национальной обороны. Я полностью поддерживаю и привержен модернизации [ядерной] триады», — сказал Остин. Трансляцию мероприятия вели на сайте Конгресса.

Своим заявлением глава Пентагона признал, что США не намерены отказываться от межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Это вооружение необходимо для обеспечения нормального функционирования ядерной триады страны. Остин напомнил, что США будут корректировать ядерную доктрину, опубликованную в 2018 году.

Сейчас в США ведется обсуждение, необходимо ли в современном мире иметь на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты. Осенью 2020 года президент России Владимир Путин отмечал, что страна продолжит модернизировать стратегические ядерные силы. Он называл ядерную триаду ключевой гарантией безопасности страны.