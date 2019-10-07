Глава партии Зеленского указал на «красные линии» закона об особом статусе Донбасса

В Киеве обозначили несколько нюансов, которые имеют важное значение для закона об особом статусе Донбасса. Речь идет о выборах и условиях их проведения.

О наличии «красных линий» для нового закона рассказал в эфире телеканала «Украина» спикер Верховной рады и глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. По его мнению, вопрос о выборах является ключевым.

«Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили», — подчеркнул украинский парламентарий.

Он добавил, что выборный процесс возможен, «только когда нет пулеметов, танков и другого оружия».

Провести выборы в Донбассе, заметил Разумков, можно лишь после получения Киевом контроля над границей. Признать итоги проведенного голосования при этом должны в ОБСЕ.

Украинские власти, по словам главы партии Зеленского, нарушать «красные линии» не намерены. От них напрямую зависит как территориальная целостность, так и суверенитет страны.

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На минувшей неделе представители контактной группы по Украине согласовали «формулу Штайнмайера». Документ предполагает, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет действовать особый порядок местного самоуправления. Закон должен вступить в силу временно в день выборов. Постоянным он станет после того, как ОБСЕ опубликует свой отчет об итогах выборов.