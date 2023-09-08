Мир 08 сентября 2023, 10:07 Глава парламента ЦАР Симплис Саранджи: мы выбрали партнерство с Россией по велению сердца

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Центральноафриканская Республика продолжает сотрудничество с Россией и надеется на значительные результаты. Об этом Pravda.Ru рассказал председатель парламента ЦАР Симплис Матье Саранджи.

Он заявил, что Россию выбрали партнером по велению сердца, потому что страна является свободной и суверенной. От сотрудничества власти ЦАР ожидают многого. В частности, что российские коллеги научат их грамотно обрабатывать и использовать свои ресурсы.

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«Поэтому наша страна предпочла иметь очень интересного и эксклюзивного друга — Российскую Федерацию», — отметил Симплис Матье Саранджи.

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