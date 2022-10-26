Мир 26 октября 2022, 11:00 Глава парламента Крыма предрек раскол Германии из-за политики Шольца Глава парламента Крыма Константинов заявил, что политика Шольца расколет ФРГ РИА "Новости"

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Антироссийская политика канцлера ФРГ Олафа Шольца может стать причиной раскола страны. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов РИА «Новости».

Он очень эмоционально охарактеризовал действий Шольца, от которых «многие поколения руководителей Германии в гробу переворачиваются».

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«Сейчас даже существование самой Германии находится под вопросом», — считает Константинов.

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Он указал на актуальность вопроса восстановления ГДР из-за изменения условий, при которых Германия объединилась в 1990 году. Немцам тогда пообещали сохранение связей с Россией.

Глава регионального парламента подчеркнул, что Европа погрязла в непрагматичной политике, отказавшись от российских нефти и газа. Он обратил внимание, что главы государств в стремлении навредить России зашли слишком далеко, они не щадят своих же граждан.

Ранее европейские СМИ узнали о планах президента Франции Эммануэля Макрона унизить Шольца.