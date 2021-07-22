Глава Оргкомитета Олимпийких Игр в Токио отказалась уйти в отставку на фоне скандалов

Глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото не будет уходить в отставку из-за недавних скандалов. Один из них связан с режиссером церемонии открытия Игр. Об этом Хасимото заявила на пресс-конференции в японской столице.

«Я должна выполнить свои обязанности до конца», — сказала Хасимото, отвечая на вопрос о возможном уходе с поста президента оргкомитета. Ее процитировал ТАСС.

Она добавила, что оргкомитет полон решимости успешно провести Олимпиаду, к нему долго готовились. Хасимото выразила уверенность, что организаторы смогут справиться со всеми проблемами и препятствиями. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее режиссера церемоний открытия и закрытия Игр — комика Кобаяси — отстранили на фоне скандала. Режиссера осудили за антисемитские штуки в комедийных номерах, которые были поставлены в 1998 году. Кобаяси уже принес свои извинения. Также за несколько дней до скандала с режиссером команду покинул и автор музыки к открытию. Его обвинили в том, что в прошлом он издевался над детьми с ограниченными возможностями.

Глава оргкомитета отметила, что сейчас пересматривается все концепция церемонии открытия, обсуждается дальнейшие план действия. При этом до официальном начала Олимпиады осталось меньше суток. Она стартует 23 июля в 14:00 по московскому времени.

За день до Игр стало известно, что в Токио не приедут спортсмены из Гвинеи. Причина этому — заражение коронавирусом.